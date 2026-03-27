Zverev ci crede | Per battere Sinner servirà il match perfetto | sono pronto!

Alexander Zverev ha dichiarato di essere pronto per affrontare nuovamente Jannik Sinner, affermando che per vincere servirà il match perfetto. Dopo aver perso nettamente in una semifinale precedente, il tennista tedesco si prepara a cercare una rivincita, confidando nelle proprie capacità e nel miglioramento possibile. La sfida tra i due si avrà in un prossimo torneo, dove Zverev punta a dimostrare il suo livello.

Alexander Zverev avrà la sua chance per riprovarci. Dopo aver perso in maniera netta la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner, il tennista tedesco proverà a rifarsi nella giornata odierna, nel secondo appuntamento del Sunshine Double statunitense, dato che affronterà di nuovo il numero 2 del mondo ad un passo dalla finale del Masters 1000 di Miami. Il torneo sul cemento della Florida metterà in scena infatti la terza semifinale di fila tra Sascha Zverev e Jannik Sinner in un Masters 1000 (è successo una sola altra volta nella storia con lo stesso tedesco e Stefanos Tsitispas tra Monte Carlo e Roma nel 2022) una sfida dalla quale ci attendiamo maggiore equilibrio rispetto a quanto visto in California. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zverev ci crede: “Per battere Sinner servirà il match perfetto: sono pronto!” Articoli correlati Leggi anche: Alexander Zverev si lancia verso la semifinale con Jannik Sinner: “Servirà il match perfetto. Fondamentale il servizio” LIVE Berrettini-Zverev 3-6 4-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il tedesco servirà per il match, l’azzurro cerca la rimonta impossibile3-6, 4-6 GAME, SET AND MATCH! Vince Zverev, troppo più forte in questo momento rispetto a Berrettini che ha dimostrato comunque di essere fresco:... Zverev dopo la sconfitta elogia Sinner: “Per me sei il più forte al mondo perché hai...” Tutto quello che riguarda Zverev ci crede Per battere Sinner... Discussioni sull' argomento SportMediaset: L'ossessione di Gattuso Video; ATP Miami 2026, Draper come Zverev: Voglio cambiare gioco per battere Sinner e Alcaraz. I dettagli. Alexander Zverev si lancia verso la semifinale con Jannik Sinner: Servirà il match perfetto. Fondamentale il servizioAlexander Zverev avrà la sua chance per riprovarci. Dopo aver perso in maniera netta la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner, ... oasport.it ATP Miami: Cerundolo non pervenuto, Zverev ritrova Sinner in semifinaleTennis - ATP | Terzo match di giornata e terzo massacro in Florida. L'argentino raccoglie tre game in poco più di un'ora. Stessa semifinale di Indian Wells in arrivo ... ubitennis.com Mancano solo due match per il double sunchine, (indian Wells Miami) Jannik sta giocando un tennis strepitoso, questa sera ci sarà la semifinale con Zverev ore 22.00 .Saremo lì tutti con cuore a tifare per te. In bocca al lupo Janniksin ig - facebook.com facebook Ufficiale la programmazione delle semifinali di domani: Lehecka vs. Fils non prima delle 20:00 italiane; Sinner vs. Zverev/Cerundolo non prima delle 00:00 italiane. A seguire dopo la semifinale dell'altoatesino ci sarà anche quella del doppio Errani/Paolini. x.com