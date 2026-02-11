Lisa Vittozzi guarda oltre, pur ammettendo di essere un po’ delusa. Non è riuscita a qualificarsi per il podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara individuale si è rivelata difficile, con quattro errori e un piazzamento finale di 37ª posizione, ben lontano dalle sue aspettative. La biatleta italiana si dice comunque convinta di poter ancora avere delle possibilità in futuro.

Lisa Vittozzi non è neppure andata vicina ai posti sul podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Difficile fin dall’inizio la sua individuale, 4 errori e alla fine 37° posto: decisamente meno rispetto alle ambizioni che lei ha per questa rassegna a cinque cerchi. Così la sappadina alla Rai su come si sente: “ Boh. Un po’ delusa. Non posso però dire di non aver dato il 100%. I bersagli hanno fatto fatica ad andar giù, ho fatto quello che potevo, volevo un altro risultato, ma devo accettarlo e devo andare avanti “. E poi uno sguardo al futuro: “ In questa gara era importante fare lo zero o massimo 1-2 errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lisa Vittozzi guarda oltre: “Un po’ delusa, penso che ho ancora delle possibilità”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Enrica Bonaccorti, ospite di Domenica In, ha condiviso con Mara Venier un aggiornamento sulla sua condizione di salute.

Nella seconda tappa di Hochfilzen della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, gli italiani si sono distinti per le percentuali di precisione al poligono, con Lisa Vittozzi sopra il 90% e Giacomel poco sotto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: L'Italia è d'argento grazie a Lisa Vittozzi, prima medaglia del Fvg alle Olimpiadi; Olimpiadi invernali, nella staffetta mista Lisa Vittozzi colora d’argento il biathlon italiano; A che ora parte Lisa Vittozzi oggi, Individuale Olimpiadi 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Vittozzi, podio nella staffetta del biathlon. I grandi dello sci friulano: Lisa, nostro orgoglio. Adesso portaci l'oro.

Vittozzi, podio nella staffetta del biathlon. I grandi dello sci friulano: «Lisa, nostro orgoglio. Adesso portaci l'oro»I campioni olimpici sappadini si inchinano a Lisa Vittozzi, medaglia d'argento nella staffetta mista del biathlon alle Olimpiadi. «Silvio Fauner e io le avevamo detto che ... ilgazzettino.it

Lisa Vittozzi vola, la staffetta del biathlon è d'argentoANTERSELVA (BOLZANO) - Una medaglia attesa, ma non certo meno emozionante quella ottenuta dalla staffetta mista azzurra del biathlon nell'esordio di una disciplina che potrebbe ... ilgazzettino.it

A CACCIA DELLA MEDAGLIA Le biatlete azzurre sono pronte a lottare ad Anterselva! Alle 14.15 va in scena la 15 km individuale! Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer… Tifiamo per lorooooooo! #ItaliaTeam FISI - Fe - facebook.com facebook

Partenza col botto a #MilanoCortina2026! Immensa Lisa Vittozzi trascina Azzurri: è MEDAGLIA D’ARGENTO nella staffetta mista di Biathlon! Gara corsa con cuore e vinta con testa da quartetto italiano. Per Lisa arriva seconda gioia olimpica, per #Italia è x.com