Jannik Sinner è approdato alle semifinali del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra battuta del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il tennista azzurro, numero due del mondo e del seeding, nei quarti di finale ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del ranking internazionale e sesto favorito del tabellone, col punteggio di 6-3 6-4. Un break per set ha permesso all'altesino, apparso al meglio dopo i problemi accusati ieri, di superare con fermezza il rivale nordamericano. Di contro Sinner non ha mai perso il servizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinner c'è: battuto Auger-Aliassime, in seminale trova Zverev

Sinner spazza via dubbi e problemi fisici: battuto Auger-Aliassime senza sbavature, è in semifinale a Montecarlo. Ora ZverevC’era qualche dubbio dopo il “calo energetico” di ieri, Jannik Sinner ci ha messo circa un’ora e mezza per spazzarli via.

Monte-Carlo Masters, Zverev primo semifinalista: attende Sinner o Auger-AliassimeIl numero 3 del mondo supera Fonseca in tre set e conquista la semifinale del Masters 1000 nel Principato.

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Montecarlo, Sinner elimina Auger-Aliassime con qualità e avanza in semifinale. Domani c'è ZverevDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it

Atp Montecarlo: Sinner batte Auger-Aliassime 6-3, 6-4 e conquista la semifinaleJannik Sinner ha battuto in due set, col punteggio di 6-3, 6-4, il canadese Felix Auger-Aliassime e conquista la semifinale al torneo Atp1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo ha condotto in porto una g ... ansa.it

Sinner in scioltezza, liquidato pure Auger-Aliassime: ora una semifinale stellare a Montecarlo - facebook.com facebook

è ! Ai quarti di finale dell’Atp di Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime in due set (3-6;4-6) e vola in semifinale. Ad attenderlo ci sarà Zverev #CorrieredelloSport #atpmontecarlo #Sinner #AugerAliassime x.com