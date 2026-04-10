Monte-Carlo Masters Zverev primo semifinalista | attende Sinner o Auger-Aliassime

Al Monte-Carlo Masters, il tedesco ha raggiunto la semifinale dopo aver sconfitto il suo avversario in tre set. Attualmente, si trova in attesa di conoscere il nome del suo prossimo sfidante, che uscirà dalla sfida tra il giocatore italiano e il canadese. La partita è terminata con la vittoria del numero 3 del mondo, che ora punta alla finale del torneo nel Principato.

Il numero 3 del mondo supera Fonseca in tre set e conquista la semifinale del Masters 1000 nel Principato. Possibile sfida con l’azzurro. Alexander Zverev è il primo semifinalista del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo Masters 1000 della stagione e primo grande appuntamento sulla terra battuta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il match è stato caratterizzato da grande equilibrio, con Zverev capace di aggiudicarsi il primo set 7-5. 🔗 Leggi su Sportface.it

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37 Set consecutivi nei Masters 1000 Con quello perso a Monte-Carlo contro Machac si ferma la striscia di Sinner: sarà questo il nuovo record da battere x.com