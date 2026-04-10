Sinner-Auger Aliassime oggi ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026. L'incontro si svolge nel quadro dei quarti di finale, con in palio un pass per le semifinali. Sinner, tra i favoriti del torneo, affronta il canadese, che occupa la sesta posizione nel seeding. La partita si gioca nel contesto di un torneo che coinvolge i migliori tennisti del circuito maschile.

Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il canadese, infatti, sarà il secondo del programma di oggi, venerdì 10 aprile, sul Court Rainier III, e si giocherà al termine di Fonseca-Zverev (questo match inizierà alle 11.oo): Sinner nei sei precedenti è in vantaggio per 4-2. Court Rainier III – Dalle ore 11.00Joao Fonseca (Brasile) – Alexander Zverev (Germania, 3) Vacherot sempre più eroe dello sport monegasco: sta scavalcando anche Leclerc? Perugia ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-18; 22-25; 25-20; 25-20) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile e si. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingVenerdì 10 aprile Jannik Sinner sarà nuovamente sul Campo Ranieri III per affrontare i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo.

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