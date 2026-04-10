Sinner-Auger-Aliassime Montecarlo | gli highlights

Nel torneo Master 1000 di Montecarlo, il tennista italiano ha sconfitto il canadese in due set, con il punteggio di 6-3 e 6-4. La partita ha visto l’italiano mantenere il controllo del gioco durante l’incontro, portando a casa la vittoria senza cedere il primo o il secondo set. Questo risultato permette al tennista di proseguire nel torneo, mentre l’avversario è stato eliminato dalla competizione.

Sinner continua il suo percorso al Master 1000 di Montecarlo. L'ultima vittima è il canadese Auger-Aliassime, che si arrende all'azzurro per 6-3 6-4. Particolarmente degna di nota una risposta dell'altoatesino nel secondo set (minuto 00:41 del video). Il prossimo avversario di Jannik sarà Zverev, in semifinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime: semifinale contro ZverevL’azzurro batte il canadese in due set e centra la terza semifinale nel Principato.

Sinner - Auger-Aliassime: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carloj

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Montecarlo, Sinner elimina Auger-Aliassime con qualità e avanza in semifinale. Domani c'è ZverevDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it

Ad assistere al match dei quarti di finale del torneo di Monte Carlo che Jannik Sinner ha vinto contro Auger-Aliassime c’erano parecchi ospiti nel suo box, da padre e fidanzata a Russell e compagna: https://fanpa.ge/TagYj - facebook.com facebook

Sinner rinato: batte Auger-Aliassime e dimentica le difficoltà con Machac x.com