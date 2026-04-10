Sinner-Auger Aliassime all’Atp Montecarlo 2026 – La diretta

Oggi si giocano i quarti di finale dell’Atp Montecarlo 2026, con Jannik Sinner che torna in campo. L’azzurro, numero 2 del torneo, affronta il canadese Felix Auger-Aliassime, settimo testa di serie, in un match sulla terra battuta. La sfida si svolge in giornata e vede i due tennisti confrontarsi per accedere alle semifinali.

Jannik Sinner torna in campo oggi, 10 aprile, all’Atp Montecarlo 2026. Nel match valido per i quarti di finale l’azzurro, numero 2 del ranking e del torneo, affronta il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 e avversario ostico, in particolare sulla terra. L’altoatesino non ha avuto molto tempo per riposarsi, dopo aver sconfitto a fatica ieri, in tre set, il ceco Machac con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3, accusando soprattutto nel secondo set dei dolori alla schiena. Sweeping aside all before him??After completing the Sunshine Double @janniksin digs deep to tally 14 wins in a row!@ROLEXMCMASTERS #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com608WU2njci Alexander Zverev è il primo semifinalista al Masters 100 di Montecarlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sinner vs Auger Aliassime | ATP Monte Carlo 2026 QF | Tennis Talk Preview

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