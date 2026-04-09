Venerdì 10 aprile, Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Monte Carlo. La partita si svolgerà nel rispetto del programma e sarà trasmessa in diretta. Sinner torna in campo dopo aver superato i turni precedenti del torneo, mentre Auger-Aliassime si prepara a sfidarlo per avanzare nelle fasi finali della competizione. La sfida tra i due tennisti rappresenta uno degli incontri principali della giornata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Data e orario del match. Jannik Sinner tornerà in campo domani, venerdì 10 aprile, per affrontare Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Monte Carlo. L’incontro è previsto come secondo match sul Court Rainier III e non inizierà prima delle ore 13. L’azzurro arriva a questo appuntamento dopo una vittoria complicata contro Machac, condizionata anche da una condizione fisica non perfetta. Il canadese rappresenta quindi un test impegnativo per continuare il cammino nel torneo. Dove vedere Sinner-Auger-Aliassime in TV e streaming. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Sky, visibile quindi solo per gli abbonati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sinner sfida Auger-Aliassime a Monte Carlo: data, orario e dove vedere i quarti

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