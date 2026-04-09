Quando gioca Sinner contro Auger-Aliassime a Monte Carlo data e orario dei quarti di finale

Il match tra Sinner e Auger-Aliassime si terrà nei quarti di finale del torneo di Monte Carlo. La partita è programmata per una data e un orario specifico, e sarà possibile seguirla in diretta televisiva. I precedenti tra i due tennisti mostrano alcune sfide passate, senza però influire sul risultato atteso. La sfida rappresenta un importante momento della manifestazione, con i fan pronti a seguire ogni scambio.

Sinner-Auger-Aliassime nei quarti di finale a Monte Carlo: orario, dove vederla in TV e l'analisi dei precedenti tra il tennista italiano e quello canadese. 🔗 Leggi su Fanpage.it Quando gioca Sinner contro Machac a Monte Carlo, data e orario degli ottavi di finaleJannik Sinner a caccia dei quarti a Monte Carlo: l'azzurro affronta il ceco Machac. Quando gioca Sinner al Miami Open: data e orario del match contro Tiafoe nei quarti di finaleSinner in campo domani contro Tiafoe, alle 18 oppure nella notte del 27 marzo per i quarti del Miami Masters 1000. Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Montecarlo Masters 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla; Quando gioca Sinner contro Machac a Monte Carlo, data e orario degli ottavi di finale; Sinner-Machac: orario e dove vedere in tv (anche in chiaro) gli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Quando gioca Sinner contro Auger-Aliassime a Monte Carlo, data e orario dei quarti di finaleSinner-Auger-Aliassime nei quarti di finale a Monte Carlo: orario, dove vederla in TV e l'analisi dei precedenti tra il tennista italiano e quello canadese ... fanpage.it Sinner-Auger Aliassime, quarti di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tvContinua la corsa di Jannik nel torneo del Principato: successo in tre set per battere agli ottavi il ceco Tomas Machac ... corrieredellosport.it SINNER FATICA IL 2° SET MA VINCE AL TERZO Qualche problema fisico per l’azzurro che però, dopo aver perso il secondo set al tie-break, riesce comunque a strappare il pass per i quarti. Ora Jannik affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime per un - facebook.com facebook SINNER AI QUARTI Jannik batte Machac per 6-1 6-7 6-3 e approda ai quarti di finale del torneo di Monte Carlo, affronterà Felix Auger Aliassime, che ha battuto Ruud (il norvegese si è ritirato sotto di un set). La notizia è che Jannik ha perso "finalmente" un s x.com