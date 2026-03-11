Sinner non brilla ma vola ai quarti a Indian Wells | piegato Fonseca dopo due tie break

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale a Indian Wells dopo aver vinto contro Fonseca, superando due tie break nel match. Nonostante non abbia giocato al massimo, è riuscito a prevalere e proseguire la competizione. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha ottenuto la vittoria e si prepara ora ai prossimi incontri sul cemento americano.

Jannik Sinner continua la sua corsa a Indian Wells. Il tennista azzurro conquista i quarti di finale del Masters 1000 americano battendo negli ottavi il brasiliano Joao Fonseca, considerato una delle più grandi promesse del tennis mondiale, in due set molto combattuti, chiusi entrambi al tie break con il punteggio di 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) dopo due ore e tre minuti di gioco. Una partita tesa e lunga, in cui l’azzurro non ha mai realmente dominato ma ha dimostrato ancora una volta solidità mentale nei momenti decisivi. Fonseca ha giocato senza complessi, spingendo molto con il servizio e con i colpi in avanzamento, confermando il talento che lo rende uno dei giovani più osservati del circuito, e costringendo Sinner a rimanere sempre agganciato al punteggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

