Aidia | assemblea nazionale e convegno su Donne Scienza e Ingegno

A circa un anno dalla sua creazione, la sezione di Reggio Calabria dell’Aidia, l’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, conta attualmente più di 70 iscritte. La sezione si appresta a organizzare la prima Assemblea Nazionale del 2026, alla quale parteciperanno socie provenienti da 23 diverse sezioni del paese. Contestualmente, si terrà un convegno intitolato

L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo delle donne nei settori dell’ingegneria e dell’architettura, offrendo uno spazio di confronto su innovazione, scenari futuri e leadership femminile. Il tema del “superamento dei confini”, inteso sia in senso geografico che culturale, guiderà i lavori articolati in tre sessioni dedicate a Terra, Mare e Spazio. Accanto agli interventi di accademiche, professioniste e rappresentanti del territorio, spazio anche ai contributi selezionati tramite una call nazionale, che confluiranno in una futura pubblicazione. A chiudere il convegno sarà l’intervento della scienziata Prof.ssa Ing. Amalia Ercoli Finzi, figura simbolo dell’ingegneria aerospaziale italiana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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