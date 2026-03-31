Prende il via il progetto "Poli Culturali Bper. Un Sistema di Patrimonio Diffuso", che connette le sedi storiche del Gruppo a Modena, Ferrara e L’Aquila, trasformandole in luoghi dedicati alla conservazione, allo studio e alla restituzione pubblica del patrimonio artistico e architettonico della corporate collection della banca. Coordinati da La Galleria Bper, i tre Poli Culturali inaugurano un sistema unitario che mette in rete collezioni, edifici, storie e comunità, rendendo accessibile un patrimonio di grande rilevanza raccolto nel corso della storia della banca. Il progetto rappresenta un unicum nel panorama culturale nazionale, per la combinazione di patrimonio d’impresa, architettura storica e restituzione pubblica diffusa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Nascono i poli culturali Bper, sinergia tra le sedi storiche di Modena, Ferrara e L’Aquila

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