Il 8 aprile 2026, a Pisa, si terrà un incontro dedicato alla sindrome del bambino scosso, un problema che può causare gravi traumi ai neonati. L’evento coinvolgerà specialisti di Pediatria e del Dipartimento materno-infantile. L’obiettivo è informare i genitori e i caregivers sui rischi di questa condizione e sulle misure preventive per evitare danni ai bambini piccoli.

Pisa, 8 aprile 2026 – Anche quest’anno l’Unità operativa di Pediatria e il Dipartimento materno infantile dell’Aoup aderiscono all’iniziativa nazionale di sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso dal titolo “Non scuoterlo!” che, a Pisa, si svolgerà sabato 11 aprile con un punto informativo allestito in piazza XX Settembre, dalle 10 alle 17, con gli specialisti che spiegheranno a tutte le persone interessate come lo scuotimento violento dei neonati e dei bambini piccoli possa determinare traumi cerebrali con conseguenze gravissime e invalidanti. Assalto ai pronto soccorso, l’offerta dei medici: “Andiamo noi nelle case di comunità” L’obiettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindrome del bambino scosso, cos’è e come evitare traumi. Appuntamento con gli specialisti

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