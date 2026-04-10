Nella giornata di oggi, presso un ospedale della provincia di Firenze, si tiene un evento informativo dedicato alla sindrome del bambino scosso. L’iniziativa si concentra sull’importanza di conoscere i rischi legati a comportamenti violenti nei confronti dei neonati. La giornata mira a sensibilizzare il pubblico sui danni irreversibili che possono derivare da uno scuotimento improvviso e a promuovere pratiche di gestione dello stress tra i caregiver.

Empoli (Firenze), 10 aprile 2026 – Un gesto brusco, spesso dettato dall’esasperazione, può avere conseguenze gravissime sulla vita di un neonato. Per sensibilizzare la cittadinanza su un tema delicato come la Shaken baby syndrome, o Sindrome del bambino scosso (Sbs), l’ospedale San Giuseppe di Empoli promuove un’iniziativa informativa aperta al pubblico. L’appuntamento è in programma per il 13 aprile, dalle 8 alle 20, con un info point allestito nella hall al piano terra del presidio ospedaliero, nell’area compresa tra gli sportelli Cup e la “Sala dell’orologio”. Qui i cittadini potranno ricevere informazioni e chiarimenti direttamente dalle professioniste della Pediatria: le dottoresse Laura Galli, Carmela Caputo, Cinzia Cioni, Serena Ballotti, insieme al personale infermieristico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindrome del bambino scosso: all’ospedale di Empoli una giornata informativa

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Un’analisi dei casi italiani degli ultimi anni fotografa dimensioni e caratteristiche della Shaken Baby Syndrome: una condizione rara ma con conseguenze spesso gravi, che colpisce soprattutto nei primi mesi di vita. I dati evidenziano l’importanza della prevenz x.com