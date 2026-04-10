La Nazionale si prepara a tornare in campo tra meno di due mesi, con un nuovo commissario tecnico che guiderà le amichevoli. La conferma ufficiale è arrivata recentemente, segnando un cambio importante nel settore tecnico. La squadra si sta allenando con attenzione in vista degli impegni futuri, mentre si attendono dettagli sul calendario delle partite e sulle convocazioni. La decisione di affidare la panchina a Silvio Baldini è stata comunicata ufficialmente.

Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale. Dopo la delusione per la sconfitta con la Bosnia e il mancato approdo al Mondiale, e il conseguente terremoto nella Figc con le dimissioni di Gravina, e infine l’addio di Gattuso, sarà ora Silvio Baldini il ‘traghettatore’ per le due amichevoli di giugno, fino alla scelta del nuovo Ct, che dovrà essere fatta dal nuovo presidente della Federazione. Intanto, mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg l’Italia affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Silvio Baldini ct azzurro per le amichevoli, è ufficiale

Silvio Baldini ct azzurro per i test di giugno con Lussemburgo e GreciaIl tecnico dell'Under 21 guiderà la Nazionale A nelle amichevoli del 3 e del 7 giugno ROMA - In attesa del nuovo presidente federale che verrà eletto...

Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e GreciaDopo la terza Apocalisse, con conseguente mancata qualificazione al terzo Mondiale di fila, non abbiamo un nuovo presidente federale e neppure un...

Temi più discussi: Silvio Baldini ct dell'Italia fino a giugno? Chi è il tecnico dell'Under 21 possibile traghettatore azzurro; Italia, la rivoluzione di Baldini: Under 21 promossa in Nazionale maggiore per le amichevoli di giugno; Italia, serve un traghettatore: Baldini pronto per testare i giovani, poi un big della panchina; Baldini verso la soluzione da traghettatore: sarà lui il ct per le amichevoli dell'Italia a giugno.

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Italia, Silvio Baldini ct della nazionale per le amichevoli con Lussemburgo e GreciaSarà il ct dell’Under 21 azzurra a guidare la Nazionale nelle due amichevoli programmate per il 3 e il 7 giugno, entrambe in trasferta, rispettivamente contro il Lussemburgo e contro la Grecia. Silvio ... sport.sky.it

A giugno l'Italia tornerà in campo per due amichevoli, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia. Il tecnico dell'Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg co - facebook.com facebook

Italia, sarà Silvio Baldini il ct per le due amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia x.com