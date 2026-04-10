Salis | Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione

Da genovatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un politico ha dichiarato di non poter ignorare l'attenzione nazionale che riceve e ha commentato di essere interessato a una possibile candidatura, purché ci sia un fronte unitario. Ha aggiunto di essere lusingato dalle domande che riceve e ha riconosciuto che non può sottrarsi all'interesse pubblico nei suoi confronti. La sua posizione ha suscitato commenti tra gli osservatori politici.

“È chiaro che non posso sottrarmi a questa attenzione nazionale, non posso evitare le domande. È una cosa interessante, mi lusinga”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, intervistata da Bloomberg in un articolo pubblicato online dal intitolato ‘Emerge in Italia una anti-Meloni con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Salis: «Io candidata anti-Meloni? Lo prenderei in considerazione»Non è una candidatura e neanche una volontà esplicita di correre per Palazzo Chigi.

Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione.

Temi più discussi: Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione; Fratoianni: Le primarie sono inutili. A Conte dico: subito il programma; Tutto su mia madre Audrey e quel gioco che facciamo per sentirla ancora tra noi; Baldacci, la magnifica ossessione per l’arte metafisica di de Chirico.

salis io anti meloniSilvia Salis: Io candidata anti-Meloni? Se me lo chiedessero, lo prenderei in considerazione. Ma senza primarieLa sindaca di Genova è con considerata la possibile competitor della premier alla prossima competizione elettorale. Lei ci starebbe, ma a una condizione: Una richiesta unificante ... quotidiano.net

salis io anti meloniSilvia Salis: «Io anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi ci penserei»La sindaca di Genova, volto nuovo della sinistra italiana, non parteciperà alle primarie: «Ma una richiesta unificante la prenderei in considerazione, quest’attenzione nazionale mi lusinga» ... unionesarda.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.