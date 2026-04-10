Salis | Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione

Un politico ha dichiarato di non poter ignorare l'attenzione nazionale che riceve e ha commentato di essere interessato a una possibile candidatura, purché ci sia un fronte unitario. Ha aggiunto di essere lusingato dalle domande che riceve e ha riconosciuto che non può sottrarsi all'interesse pubblico nei suoi confronti. La sua posizione ha suscitato commenti tra gli osservatori politici.

“È chiaro che non posso sottrarmi a questa attenzione nazionale, non posso evitare le domande. È una cosa interessante, mi lusinga”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, intervistata da Bloomberg in un articolo pubblicato online dal intitolato ‘Emerge in Italia una anti-Meloni con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Salis: «Io candidata anti-Meloni? Lo prenderei in considerazione»Non è una candidatura e neanche una volontà esplicita di correre per Palazzo Chigi. Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Temi più discussi: Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione; Fratoianni: Le primarie sono inutili. A Conte dico: subito il programma; Tutto su mia madre Audrey e quel gioco che facciamo per sentirla ancora tra noi; Baldacci, la magnifica ossessione per l’arte metafisica di de Chirico. Silvia Salis: Io candidata anti-Meloni? Se me lo chiedessero, lo prenderei in considerazione. Ma senza primarieLa sindaca di Genova è con considerata la possibile competitor della premier alla prossima competizione elettorale. Lei ci starebbe, ma a una condizione: Una richiesta unificante ... quotidiano.net Silvia Salis: «Io anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi ci penserei»La sindaca di Genova, volto nuovo della sinistra italiana, non parteciperà alle primarie: «Ma una richiesta unificante la prenderei in considerazione, quest’attenzione nazionale mi lusinga» ... unionesarda.it «Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo ser - facebook.com facebook Silvia Salis: “Candidata anti-Meloni Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”. In un’intervista a Bloomberg ribadisce il suo no alle primarie ma aggiunge: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei in considerazione”. x.com