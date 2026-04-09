Frane e crolli sui Monti Dauni | ripresi i collegamenti da e per Faeto a breve il ripristino sulla Sp 129

Dopo giorni di piogge intense, due frane hanno interessato i Monti Dauni, causando smottamenti e danneggiamenti alle strade. I collegamenti tra il capoluogo e il centro di Faeto sono stati ripristinati, mentre si prevede a breve il ripristino anche sulla Sp 129. La situazione ha creato disagi alla circolazione e ha richiesto interventi di emergenza da parte delle autorità locali. La protezione civile monitora costantemente l’area per prevenire ulteriori incidenti.

È una vera e propria emergenza quella che sta interessando la provincia di Foggia, dove il dissesto idrogeologico, aggravato da giorni di piogge intense, ha provocato due importanti smottamenti nei Monti Dauni. Le frane hanno colpito in particolare le aree di Roseto Valfortore e Faeto, causando. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Frane e crolli sui Monti Dauni: ripresi i collegamenti da e per Faeto, a breve il ripristino sulla Sp 130È una vera e propria emergenza quella che sta interessando la provincia di Foggia, dove il dissesto idrogeologico, aggravato da giorni di piogge...

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Ancora paesi isolati sui Monti Dauni dopo l'emergenza maltempo: a Roseto scuole chiuse x.com