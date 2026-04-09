Frane e crolli sui Monti Dauni | ripresi i collegamenti da e per Faeto a breve il ripristino sulla Sp 130

Nella provincia di Foggia, i Monti Dauni sono stati teatro di due frane che hanno causato crolli e interruzioni nelle vie di collegamento. Dopo i danni, sono stati ripristinati i collegamenti da e per Faeto, mentre il ripristino sulla Strada Provinciale 130 è previsto a breve. La situazione si inserisce in un quadro di dissesto idrogeologico aggravato dalle piogge intense degli ultimi giorni.

È una vera e propria emergenza quella che sta interessando la provincia di Foggia, dove il dissesto idrogeologico, aggravato da giorni di piogge intense, ha provocato due importanti smottamenti nei Monti Dauni. Le frane hanno colpito in particolare le aree di Roseto Valfortore e Faeto, causando. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Ancora paesi isolati sui Monti Dauni dopo l'emergenza maltempo: a Roseto scuole chiuse x.com