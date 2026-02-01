Musica per le immagini Cinecittà alla Chigiana

A Siena si è concluso il corso di ‘Screen Scoring’ organizzato dalla Chigiana con Cinecittà. La sottosegretaria Lucia Borgonzoni ha partecipato alla cerimonia di chiusura, che ha visto studenti e professionisti lavorare sulla composizione musicale per il cinema. Il progetto, finanziato dai fondi Pnrr, ha portato molti giovani a mettere in pratica le tecniche di musica per le immagini.

Dalle aule di musica al grande schermo. Si è concluso a Siena, con la presenza di Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla cultura, il programma di ‘Screen Scoring: corso intensivo di composizione per immagini’, il progetto su musica e immagine nato dalla collaborazione tra Chigiana e Cinecittà, grazie ai fondi Pnrr. Partito il 7 gennaio, è stato aperto gratuitamente a quindici allievi provenienti da tutta Italia (una anche da Siena). Il programma intensivo ha offerto un curriculum ampio e meticolosamente progettato, finalizzato a preparare gli allievi e i giovani professionisti a operare con successo in un settore creativo in rapida evoluzione e altamente specializzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

