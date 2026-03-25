Il Paradiso Jazz Festival torna con la sua diciottesima edizione, portando musica live in programma per quattro serate. L’evento è promosso dal Circolo Arci San Lazzaro e si svolge nella storica Sala Paradiso. La direzione artistica è affidata al flautista Marco Coppi, che ha curato la selezione degli artisti e il calendario delle performance.

Giunge alla diciottesima edizione Paradiso Jazz Festival, organizzato dal Circolo Arci San Lazzaro nella storica Sala Paradiso sotto la direzione artistica del flautista Marco Coppi. Il Festival include quattro date di musica live che si svolgeranno tra marzo e maggio 2026. Il festival è prodotto e realizzato con la collaborazione di Arci Bologna, il contributo della Regione Emilia-Romagna e il sostegno del Comune di San Lazzaro di Savena. Anche nella nuova edizione la rassegna mantiene la sua dimensione conviviale e di scambio culturale tra pubblico, organizzazione e artisti: sarà possibile cenare prima dei concerti e i prezzi di ingresso restano volutamente contenuti nonostante la presenza di artisti di livello internazionale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Paradiso Jazz Festival: quattro date di musica live

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