Washington cambia strategia in Africa | meno aiuti più sicurezza economica

L’amministrazione di Donald Trump ha annunciato un cambio di rotta sulla politica in Africa. Meno aiuti e più attenzione alla sicurezza economica. La strategia punta a rafforzare gli interessi degli Stati Uniti nel continente, lasciando da parte le grandi competizioni con la Cina. La nuova linea mira a un intervento più mirato, con risorse concentrate su progetti che portino benefici diretti agli Stati Uniti. La mossa segna una svolta rispetto alle politiche degli anni passati, puntando a un coinvolgimento più selettivo e meno generico.

L’amministrazione di Donald Trump sta ridefinendo in modo profondo il proprio approccio all’Africa, abbandonando l’idea di una competizione totale con la Cina sul continente e puntando invece su una strategia selettiva, mirata e dichiaratamente legata agli interessi nazionali americani. A spiegarlo è Nick Checker, capo del Bureau of African Affairs del Dipartimento di Stato, in un’intervista a Semafor che offre uno spaccato particolarmente chiaro del nuovo corso della politica africana di Washington. Una competizione mirata. Il punto di partenza è esplicito: gli Stati Uniti non intendono competere “dollaro per dollaro” con Pechino in Africa, soprattutto su grandi progetti infrastrutturali come strade o opere pubbliche. 🔗 Leggi su Formiche.net

