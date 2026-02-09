Sicurezza sul lavoro | il rischio rimane alto non solo in azienda ma cresce anche negli infortuni in itinere

A Forlì-Cesena il numero di denunce di infortuni sul lavoro continua a salire. Nel 2025, sono state segnalate 7.236 denunce, con un aumento del 6,07% rispetto all’anno precedente. Il rischio non riguarda solo le aziende, ma si estende anche agli infortuni in itinere, cioè quelli che accadono durante il tragitto casa-lavoro. La situazione resta preoccupante e richiede attenzione costante.

Nel 2025, complessivamente, Forlì-Cesena registra 7.236 denunce, con un incremento del 6,07% rispetto alle 6.822 del 2024. Di queste, 489 riguardano il settore agricolo (+2,09%), 5.606 l’industria e i servizi (+4,59%), 1.141 i lavoratori per conto dello Stato (+16,07%), 946 gli infortuni in.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Sicurezza Lavoro

La Cisl Romagna avverte: il rischio di incidenti sul lavoro resta alto nella zona.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

L'été des lip - Téléfilm Français Complet - Drame - Anne-Sophie FRANCK , Lizzie BROCHERE

Ultime notizie su Sicurezza Lavoro

Argomenti discussi: Formazione RLS: le novità del decreto-legge 2025 sulla sicurezza; Salute e sicurezza sul lavoro e Intelligenza artificiale; Sicurezza sul lavoro, il 2025 conferma l’emergenza: in Sicilia sono 81 le denunce mortali e aumentano gli infortuni; Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sicurezza sul lavoro, 2025 ancora in emergenza: 1.093 morti in Italia. Piemonte tra le regioni più colpiteNel 2025 il Piemonte registra 65 vittime sul lavoro. Edilizia, manifattura e trasporti restano i settori più critici. quotidianopiemontese.it

Sicurezza sul lavoro a Verona, l’allarme della Cgil: È un’epidemia silenziosaVerona si conferma la provincia più colpita del Veneto sul fronte della sicurezza sul lavoro, e la Cgil lancia il grido d'allarme ... veronaoggi.it

Cerchi lavoro nel settore della sicurezza L’Istituto di Vigilanza La Lince organizza un Recruiting Day dedicato a chi desidera entrare a far parte del nostro team. Martedì 17 febbraio 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00 Via Privata O.T.O. 33 – La Spezia Pro facebook