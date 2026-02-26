Musica in corsia concerti nei reparti di pediatria negli ospedali di Sa Fermo e Cantù

La musica entra nei reparti pediatrici di Asst Lariana con “Musica in corsia”, il progetto promosso dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia insieme alla Fondazione Antonio Carlo Monzino. L’iniziativa propone lezioni-concerti dedicate alle sezioni di Scuola in ospedale, con il coinvolgimento dei Licei musicali e delle Orchestre regionali lombarde. Il primo appuntamento si è svolto questa mattina all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, nel reparto di Pediatria. Il prossimo concerto è in programma il 10 marzo al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, sempre in Pediatria. Entrambi i reparti ospitano sezioni di Scuola in ospedale. A Cantù, dove la Scuola in ospedale dipende dall’Istituto comprensivo Cantù 2, a esibirsi sono stati gli studenti del Liceo musicale e coreutico “Giuditta Pasta” di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

