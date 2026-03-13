Laboratori culinari e sfide tra chef nei reparti degli ospedali | così Special Cook rende più umani i reparti

Special Cook organizza laboratori culinari e sfide tra chef nei reparti degli ospedali. L’obiettivo è coinvolgere giovani chef professionisti e food blogger per preparare piatti sani e gustosi destinati ai pazienti e alle persone con disabilità. L’iniziativa mira a rendere più umani i reparti ospedalieri attraverso l’arte culinaria, portando professionisti e pazienti a condividere momenti di convivialità.

L’idea è semplice e per diversi aspetti anche “geniale”, portare alcuni tra i migliori giovani chef professionisti e food blogger nei reparti degli ospedali per preparare piatti sani e gustosi per i pazienti e le persone con disabilità. Si tratta di Special Cook, un progetto di Officine Buone, incubatore di idee per l’innovazione sociale e inclusiva. Nella finale, andata in scena il 12 marzo, sono stati gli chef Valeria Loi e Gabriel Cinque – con il progetto Impronta – e la chef Eleonora Arganese a sfidarsi con due proposte di ricette sane e gustose. La vittoria è andata a Loi e Cinque che hanno presentato un “Bottaggio di verza alle spezie, salsa allo zafferano e verza croccante”, un piatto che si è conteso il podio con la “Tartelletta di frolla salata con consistenze di carciofo, topinambur ed emulsione all’aglio nero” di Arganese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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