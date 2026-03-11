In Brianza sono stati annunciati l'apertura di un nuovo commissariato della polizia di Stato a Seregno e l’istituzione di un presidio della Polfer nell’area nord della provincia di Monza e Brianza. Queste strutture puntano a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella regione e a migliorare la sicurezza per i cittadini. Le due iniziative sono state comunicate ufficialmente dalle autorità competenti.

Un commissariato della polizia di Stato a Seregno. E un presidio della polizia ferroviaria nell’area nord della Provincia di Monza e Brianza. Due punti semplici, ma molto concreti per migliorare la sicurezza e la sua percezione in un’area altrimenti sguarnita del territorio. A chiederlo, il Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia, che ha appena scritto una lettera al Prefetto e al Questore della Provincia di Monza e della Brianza. E al presidente della Provincia. Tema, la “richiesta di valutazione per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato a Seregno e di un presidio di Polizia Ferroviaria nell’area nord della Provincia di Monza e della Brianza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Più sicurezza in Brianza: "Un nuovo commissariato e un presidio della Polfer"

