Perché l’Europa non può permettersi passi falsi nel Mediterraneo allargato
Questa settimana, in occasione dei trent’anni dal lancio del Processo di Barcellona, l’Europa ha presentato un nuovo piano per il Mediterraneo. La Commissione europea e l’Alto rappresentante hanno annunciato il “Patto per il Mediterraneo”, un passo importante per rafforzare i legami con i paesi della regione. La situazione nel Mediterraneo allargato resta delicata, e l’Europa sa di non poter sbagliare strada in un’area così strategica.
In occasione del trentennale dell’avvio del Processo di Barcellona per il partenariato euro-mediterraneo, la Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza hanno presentato il “Patto per il Mediterraneo”. Il documento è pensato per offrire nuovo slancio alla cooperazione con dieci Paesi della sponda sud ed est – Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia. Si tratta solo dell’ultimo segnale di una crescente attenzione da parte di Bruxelles per l’area, che segue il varo dell’Agenda per il Mediterraneo nel 2021 e la nomina del primo Commissario europeo per il Mediterraneo nel 2024. 🔗 Leggi su Formiche.net
