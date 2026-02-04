Questa settimana, in occasione dei trent’anni dal lancio del Processo di Barcellona, l’Europa ha presentato un nuovo piano per il Mediterraneo. La Commissione europea e l’Alto rappresentante hanno annunciato il “Patto per il Mediterraneo”, un passo importante per rafforzare i legami con i paesi della regione. La situazione nel Mediterraneo allargato resta delicata, e l’Europa sa di non poter sbagliare strada in un’area così strategica.

In occasione del trentennale dell’avvio del Processo di Barcellona per il partenariato euro-mediterraneo, la Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza hanno presentato il “Patto per il Mediterraneo”. Il documento è pensato per offrire nuovo slancio alla cooperazione con dieci Paesi della sponda sud ed est – Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia. Si tratta solo dell’ultimo segnale di una crescente attenzione da parte di Bruxelles per l’area, che segue il varo dell’Agenda per il Mediterraneo nel 2021 e la nomina del primo Commissario europeo per il Mediterraneo nel 2024. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché l’Europa non può permettersi passi falsi nel Mediterraneo allargato

Approfondimenti su Barcellona Trentennale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Barcellona Trentennale

Argomenti discussi: Esperti di Ai in fuga, perché l'Ue non riesce a trattenere i talenti; L’influenza del Dragone nella logica strategica tra Usa e Ue; L'Europa (e l'Italia) post-americana dopo Davos: Contare solo su noi stessi. Costerà migliaia di miliardi, anche per l'Ai; Cosa c'è nell'accordo commerciale tra Ue e India.

Più della bolla, la bolletta. Il capo di Microsoft spiega all'Europa perché non vincerà la corsa dell'AIEnergia, infrastrutture e accesso ai dati: secondo il CEO di Microsoft l’intelligenza artificiale è una tecnologia industriale prima che digitale. Senza ... huffingtonpost.it

Perché il divorzio tra Europa e America va spiegato, non negatoTrump non ha rotto il patto transatlantico: ha solo smascherato che non era più un patto d’amore, ma solo di convenienza. E l’Europa non si è preparata al dopo. Il dato politico e strategico ... ilfoglio.it

L'Europa non può permettersi di restare un club libero di veti ed esitazioni. A Lovanio, in Belgio, Mario Draghi ha detto chiaramente: coordinare gli interessi nazionali non equivale a agire come un unico potere. Dove l’Europa ha scelto la federazione – comme - facebook.com facebook

| Pandev: “Il #Napoli sta vivendo un momento senza eguali. Una squadra sventrata è una squadra in difficoltà, inevitabilmente. Ma io ci credo: chi ha uno tra i primi tre centrocampisti d’Europa, e mi riferisco a McTominay, può permettersi di avvertire dentro di x.com