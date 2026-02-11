Così l’Italia può diventare regista della sicurezza nel Mediterraneo allargato Parla Cesa

L’Italia si prepara a giocare un ruolo più attivo nel Mediterraneo. La guida italiana del comando Nato di Napoli rappresenta un passo importante in questa direzione. Con una presenza rafforzata sul fianco sud dell’Alleanza, il Paese punta a consolidare la sua posizione strategica nella regione. Il comandante Cesa ha sottolineato come questa nomina possa aiutare l’Italia a diventare un punto di riferimento nella sicurezza del Mediterraneo allargato.

La guida italiana del comando Nato di Napoli segna un passaggio rilevante nel ruolo del Paese sul fianco sud dell’Alleanza. Il trasferimento della leadership viene interpretato come un segnale concreto di maggiore responsabilizzazione europea in un contesto segnato da instabilità nel Mediterraneo allargato, competizione tra potenze e nuove minacce ibride. Per l’Italia si apre una fase che intreccia sicurezza, visione strategica e proiezione nel Mediterraneo e in Africa, anche alla luce del Piano Mattei. Un’evoluzione che comporta opportunità ma anche maggiori responsabilità operative, politiche e finanziarie. 🔗 Leggi su Formiche.net

Questa settimana, in occasione dei trent’anni dal lancio del Processo di Barcellona, l’Europa ha presentato un nuovo piano per il Mediterraneo.

