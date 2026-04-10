Bosch e Qualcomm Technologies hanno firmato un accordo strategico con l’obiettivo di rendere le tecnologie di guida assistita più accessibili. L’intesa mira a ridurre i costi di produzione di questi sistemi, permettendo la loro diffusione anche sui veicoli di fascia economica. Finora, i sistemi ADAS sono stati disponibili principalmente su modelli di alta gamma, ma con questa collaborazione si intende ampliare la loro presenza nel mercato più ampio.

Bosch e Qualcomm Technologies hanno stretto un accordo strategico per estendere le tecnologie di guida assistita anche ai veicoli di fascia economica, superando l’attuale barriera dei costi che relega tali sistemi ai modelli premium. La partnership punta a democratizzare la sicurezza stradale integrando hardware e software avanzati in una piattaforma scalabile. Il percorso di cooperazione tra i due colossi tecnologici affonda le radici nel 2021. Da allora, la sinergia ha permesso la distribuzione di oltre 10 milioni di cockpit basati sulle piattaforme Snapdragon Cockpit, segnando un incremento impressionante che ha portato il numero di unità consegnate da 1 a 10 milioni in meno di tre anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza ADAS per tutti: Bosch e Qualcomm abbattono i costi

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