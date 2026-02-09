Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro | Qualcomm bilancia costi e prestazioni con memorie multiple per smartphone globali

Qualcomm punta a bilanciare costi e prestazioni con il suo nuovo chipset di punta, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. L’azienda americana sta lavorando a una strategia di produzione più flessibile, introducendo memorie multiple per adattarsi a un mercato della DRAM in crisi. L’obiettivo è offrire un prodotto più accessibile senza rinunciare alle performance, in un settore che richiede sempre più innovazione.

Qualcomm, il colosso statunitense dei semiconduttori, sta pianificando una strategia di flessibilità produttiva per il suo prossimo chipset di punta, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, con l'obiettivo di contenere i costi in un mercato della DRAM in piena crisi. La decisione, che potrebbe avere ripercussioni significative sull'industria degli smartphone a livello globale, prevede il supporto a diversi standard di memoria, offrendo ai produttori una maggiore libertà di scelta e la possibilità di adattare i propri dispositivi a diverse fasce di prezzo. Questa mossa arriva in un momento di transizione tecnologica, con l'adozione del processo produttivo a 2nm di TSMC che comporta inevitabilmente costi più elevati.

