Samsung e Qualcomm | LPDDR6X al cuore dell’AI250 più potenza e meno costi per l’intelligenza artificiale

Samsung e Qualcomm hanno annunciato di aver già ricevuto i primi campioni di memoria LPDDR6X, un componente chiave per l’avanzamento dell’intelligenza artificiale. La collaborazione punta a migliorare le prestazioni degli acceleratori AI come l’AI250, riducendo anche i costi di produzione. La novità rappresenta un passo importante per i nuovi device che sfrutteranno questa tecnologia, promettendo maggiore potenza e efficienza.

Samsung e Qualcomm: Una Nuova Era per l'AI con la Memoria LPDDR6X. Samsung ha fornito a Qualcomm i primi campioni di memoria LPDDR6X, un passo fondamentale per lo sviluppo del suo acceleratore AI250. Questa collaborazione strategica, annunciata il 12 febbraio 2026, mira a rivoluzionare il settore dell'intelligenza artificiale offrendo un'alternativa più efficiente e scalabile alle tradizionali memorie HBM, con un occhio di riguardo alla riduzione dei costi e dei consumi energetici. La Corsa all'Innovazione: Perché la LPDDR6X è Importante. La scelta di Qualcomm di adottare la LPDDR6X, un'evoluzione della LPDDR6 standard, non è casuale.

