Aeroporto di Parma | così il Comune ignora la salute dei parmigiani

L’associazione NoCargoParma APS ha criticato il nuovo Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Parma, sostenendo che presenta classificazioni improprie e manca di piani sovraordinati. La questione riguarda l’impatto sul rumore e sulla salute dei cittadini, che secondo l’associazione vengono trascurati. La disputa si concentra sulla modalità con cui sono stati definiti i livelli di rumorosità e sull’assenza di strategie più ampie per tutelare la popolazione.

"Tra classificazioni improprie e assenza di piani sovraordinati, il nuovo Piano di Classificazione Acustica del Comune di Parma ignora la salute dei cittadini" Così l'associazione NoCargoParma APS, che contesta duramente il recente Piano di classificazione acustica adottato dal Comune di Parma con deliberazione n. 82 del 1122025. "Tramite l'avvocato Veronica Dini, abbiamo presentato osservazioni formali che evidenziano gravi lacune tecniche e giuridiche, mettendo in discussione la legittimità delle scelte dell'amministrazione" · Assenza di edifici residenziali:Requisito smentito dalla realtà, poiché l'area aeroportuale è circondata da abitazioni, asili e scuole.

