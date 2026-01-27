Parco Leonardo risse nel weekend e allarme sicurezza Il Comitato | Presidi e telecamere di sorveglianza

Parco Leonardo è al centro dell’attenzione a causa di recenti episodi di violenza nel fine settimana. Il Comitato locale chiede maggiori presidi e l’installazione di telecamere di sorveglianza per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri incidenti. La situazione richiede interventi concreti per tutelare l’ordine pubblico e rassicurare la comunità.

Fiumicino, 27 gennaio 2026 – Parco Leonardo torna al centro dell’attenzione per gravi episodi di violenza verificatisi nel fine settimana appena trascorso. Tra sabato e domenica, all’esterno del centro commerciale “ The Wow ”, si sono registrate due risse tra gruppi di giovani che si erano dati appuntamento per regolamenti di conti. Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. Questi fatti non rappresentano episodi isolati. Da tempo i residenti segnalano una situazione di crescente degrado e insicurezza: risse giovanili, atti vandalici, auto danneggiate o rubate, microcriminalità diffusa e parcheggi selvaggi sono ormai fenomeni ricorrenti nel quartiere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L’associazione Traguardo Cittadella ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza nel Parco della Cittadella, evidenziando l’insufficienza delle tre telecamere presenti.

Castiglion Fiorentino punta sulla sicurezza con un progetto di ampliamento delle telecamere di sorveglianza.

