Sette arresti della polizia della questura di Venezia

Da veneziatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Venezia ha arrestato sette persone nell’ultima settimana, cinque per spaccio di droga e quattro nel centro storico. Le operazioni mirano a fermare l’attività di criminali che approfittano del Carnevale per muoversi più facilmente. Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e fermato diversi sospetti. La presenza delle forze dell’ordine è aumentata proprio in questo periodo per garantire maggiore sicurezza ai visitatori e ai residenti.

Gli ultimi della settimana. Spaccio nel mirino in centro storico. Due stranieri con ordini di esecuzione portati in carcere: uno con due anni e 9 mesi da scontare: presenza, pattugliamenti, controlli, operazioni ad Alto impatto interforze Negli interventi ad Alto impatto, decisi in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla scorta delle intese tra prefetto Darco Pellos e questore Antonio Sbordone, nei giorni scorsi i poliziotti hanno arrestato 4 persone. Fra loro un ventenne fermato dalle volanti del 113 tra via San Pio X e piazzale Cialdini, dopo che aveva tentato di sbarazzarsi di un panetto di un etto di hashish.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

È crollato il muro della questura di Venezia

Questa mattina il muro di cinta della questura di Venezia a Santa Chiara è crollato.

Calambrone, bando della questura per la gestione dello stabilimento della polizia: requisiti e come

La questura di Pisa ha avviato una gara per affidare la gestione triennale dello stabilimento balneare della Polizia di Stato a Calambrone.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

RAPPORTO ANNUALE DELLE ATTIVITA DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

Video RAPPORTO ANNUALE DELLE ATTIVITA? DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

Argomenti discussi: Sette arresti per spaccio tra la Zisa e il centro: sequestrato oltre mezzo chilo tra coca, crack e hashish; Lucchetti come nascondigli per la droga, maxi blitz della polizia: dieci arresti; Blitz dei Falchi della Polizia a Roma Nord-Est: 7 arresti e sequestri tra i lotti popolari; Controlli antidroga della Polizia nella periferia Nord-Est di Roma, 7 arresti.

sette arresti della poliziaContrasto allo spaccio a Palermo, sette arresti della poliziaLa Polizia di Stato ha arrestato sette palermitani, sorpresi in diverse zone della città con cocaina, crack, hashish e marijuana. Le operazioni, condotte principalmente dai Falchi della Squadra Mobi ... blogsicilia.it

sette arresti della poliziaPalermo. Sette arresti per spaccio di droga nei quartieri storiciNelle ultime settimane, durante i consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Palermo e finalizzati al contrasto del crimine diffuso e, ... libertasicilia.it