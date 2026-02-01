Salvini | Torino impone scelte Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero

Matteo Salvini torna a chiedere misure dure dopo gli scontri di Torino. Il leader della Lega mette in chiaro che non ci saranno passi indietro: serve subito un nuovo pacchetto sicurezza con più tutele per le forze dell’ordine e l’introduzione dell’obbligo di cauzione per chi partecipa alle proteste. La tensione in città ha spinto il politico a ribadire la linea dura.

