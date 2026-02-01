Salvini | Torino impone scelte Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero
Matteo Salvini torna a chiedere misure dure dopo gli scontri di Torino. Il leader della Lega mette in chiaro che non ci saranno passi indietro: serve subito un nuovo pacchetto sicurezza con più tutele per le forze dell’ordine e l’introduzione dell’obbligo di cauzione per chi partecipa alle proteste. La tensione in città ha spinto il politico a ribadire la linea dura.
ROMA – “I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza che prevede più tutele alle Forze dell’Ordine, e soprattutto l’obbligo di una cauzione per chi scende in piazza come proposto dalla Lega. Manifestare è legittimo, sfasciare le città e picchiare poliziotti no!”. E’ quanto scrive oggi sui suoi canali social il leader della Lega e vice premier, Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
