In occasione del 174esimo anniversario, la Polizia di Stato ha diffuso un report che riassume gli interventi svolti nel 2025 nelle piazze italiane. Dai dati si evince che sono state presentate oltre 3.200 denunce contro gruppi di estremisti di sinistra, mentre sono stati registrati 425 agenti feriti durante le operazioni di controllo e gestione delle proteste. Questi numeri offrono uno sguardo sui livelli di tensione e sulla risposta delle forze dell’ordine.

La Polizia di Stato, in occasione del suo 174esimo anniversario, ha rilasciato un report relativo agli interventi effettuati nel 2025, da cui emergono dati interessanti sulla gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza. Dal punto di vista delle manifestazioni, infatti, è stato reso noto che l’anno scorso ci sono state 11.250 manifestazioni di rilievo tra eventi politici, sindacali, ambientalisti e legati all'immigrazione e in 390 casi si sono registrate turbative dell'ordine pubblico, con 39 arresti e 2.922 denunciati. Le manifestazioni violente, quindi, sono state appena il 3,5% del totale ma hanno portato al ferimento di 425 operatori della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 3.243 denunce tra gli estremisti di sinistra e 425 poliziotti feriti: tutti i numeri sulle piazze violente

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