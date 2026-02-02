Torino | governo accelera sul pacchetto sicurezza dopo gli scontri e gli agenti feriti

Il governo ha deciso di accelerare sul pacchetto sicurezza a Torino, dopo gli scontri che hanno coinvolto oltre 100 agenti feriti. Le nuove misure prevedono perquisizioni, fermi preventivi e una maggiore tutela degli agenti di polizia. La situazione resta tesa, e le autorità vogliono rispondere subito alle violenze di questi giorni.

Dopo gli scontri con oltre 100 agenti feriti, il governo accelera sul decreto sicurezza: perquisizioni, fermi preventivi e tutela degli agenti tra le misure previste.. Torino – Dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per Askatasuna, con oltre 100 agenti feriti, il governo italiano accelera sul pacchetto sicurezza, che dovrebbe tradursi in un decreto legge da discutere mercoledì in Consiglio dei ministri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo aver visitato gli agenti ricoverati all'ospedale Le Molinette, ha dichiarato: "Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa nazione".

