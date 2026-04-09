Rimini si racconta nel calice | quindici cantine protagoniste al Vinitaly con la Rebola in primo piano

A Rimini, quindici cantine della denominazione Rimini Doc si preparano a partecipare al Vinitaly, che si svolge nel padiglione dell’Emilia Romagna. La collettiva sarà all’interno dello spazio del Consorzio Vini di Romagna, offrendo una vetrina per i vini prodotti nella zona. Tra le varietà presenti, si distingue la Rebola, che riceve particolare attenzione. L’evento rappresenta un’occasione per mostrare le produzioni locali a livello nazionale.

Anche quest’anno i 15 produttori vinicoli che formano la Rimini Doc saranno presenti al Vinitaly nel padiglione dell’Emilia Romagna, con una collettiva inserita nello spazio del Consorzio Vini di Romagna. Continua così l’operazione di portare il territorio di Rimini nell’evento wine più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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