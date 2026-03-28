La Calabria parteciperà al Vinitaly 2026, che si terrà a Verona dal 12 al 15 aprile, con oltre cento cantine iscritte. La presenza della regione nel salone internazionale del vino e dei distillati si sta consolidando, con una partecipazione sempre più consistente di aziende e produttori locali. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e visibilità per il settore vinicolo calabrese.

La Calabria si prepara a tornare da protagonista al Vinitaly, il grande salone internazionale del vino e dei distillati in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Per l’edizione 2026 la regione si presenta con numeri in crescita e una partecipazione più ampia e organizzata, sotto il brand Calabria Straordinaria, grazie al lavoro congiunto del Dipartimento Agricoltura e di Arsac. Saranno oltre cento le cantine presenti nel Padiglione 12, un risultato che supera quello dello scorso anno e che conferma il dinamismo del comparto vitivinicolo calabrese. Accanto ai produttori di vino, cresce anche la rappresentanza delle aziende di liquori, spirits e distillati artigianali, un settore che valorizza la biodiversità aromatica e officinale del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Calabria protagonista al Vinitaly 2026: oltre cento cantine e una presenza sempre più strutturata

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