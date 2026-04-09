Durante Vinitaly, l’Associazione Aglianico del Taburno ha presentato 21 cantine presso il padiglione della Campania. È stata organizzata una degustazione esclusiva del Rosato DOCG 2025, condotta dall'Associazione Italiana Sommelier (AIS). La manifestazione ha coinvolto produttori e appassionati, offrendo l’opportunità di assaggiare diverse produzioni della regione. La partecipazione si è svolta in un’atmosfera di confronto tra operatori e pubblico specializzato.

L’Associazione ‘Aglianico del Taburno’ si prepara a vivere un momento di straordinaria rilevanza nel panorama enologico nazionale e internazionale: saranno infatti ben 21 le cantine socie protagoniste alla prossima edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Un risultato di grande prestigio che testimonia, ancora una volta, la vitalità, la coesione e la crescente autorevolezza del comparto vitivinicolo del Taburno, sempre più ambasciatore di eccellenza e autenticità territoriale. La partecipazione così ampia e qualificata rappresenta non solo un traguardo significativo, ma anche un segnale concreto della volontà condivisa di consolidare e ampliare la presenza sui mercati nazionali ed esteri. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - L’Associazione Aglianico del Taburno protagonista a Vinitaly con 21 cantine

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Mino Falluto, 41 anni, è il nuovo presidente dell’Associazione “Aglianico del Taburno”, realtà di riferimento per l’intero areale dei 13 Comuni in cui si coltivano le uve Aglianico a denominazione Docg. L’associazione svolge un ruolo centrale nella tutela, promo - facebook.com facebook