La Regione ha stanziato 239 milioni di euro destinati a imprese, famiglie e occupazione. Il governo Schifani, tramite Irfis – FinSicilia, ha avviato un nuovo pacchetto di interventi previsti dalla legge finanziaria regionale 2025. Le misure mirano a sostenere l’occupazione, incentivare gli investimenti e promuovere l’innovazione nel territorio regionale. La somma viene distribuita con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di diversi settori economici e sociali.

Sostenere occupazione, investimenti e innovazione: con questi obiettivi il governo Schifani, attraverso Irfis – FinSicilia, dà il via a un nuovo pacchetto di misure previste dalla legge finanziaria regionale 2025. Con un budget complessivo di 239 milioni di euro, gli interventi puntano a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Regione, ecco i primi bandi: 239 milioni per imprese, famiglie e occupazioneIl cronoprogramma degli avvisi pubblici è stato definito con l’obiettivo di garantire chiarezza, accessibilità e piena partecipazione da parte di...

Lavoro e imprese, pioggia di soldi dalla Regione: 239 milioni per assunzioni e investimenti in SiciliaUn pacchetto da 239 milioni di euro per sostenere imprese, occupazione e sviluppo economico in Sicilia.

Temi più discussi: Sicilia, 200 milioni a sostegno di lavoro stabile e innovazione; Riolo (Irfis): Incentivi a supporto delle imprese e per valorizzare il capitale umano; Fondi per l’alluvione del 2006, la Provincia di Vibo dovrà restituire alla Regione 1,6 milioni di euro · ilvibonese.it; Trasporti Regione Lazio, via libera al piano Cotral 2026: investimenti per 48 milioni e pugno duro contro l'evasione.

Dalla Regione 239 milioni per imprese, famiglie e occupazione. Schifani Risorse concrete per chi investe nel futuroIl cronoprogramma degli avvisi pubblici è stato definito con l'obiettivo di garantire chiarezza, accessibilità e piena partecipazione da parte di imprese e cittadini. italpress.com

Lavoro e imprese, pioggia di soldi dalla Regione: 239 milioni per assunzioni e investimenti in SiciliaIn arrivo i primi bandi gestiti da Irfis: incentivi per contratti stabili, sostegno alle aziende, interventi su energia, edilizia e rientro dei lavoratori da remoto ... agrigentonotizie.it

Giro d’Italia 2026, dalla Regione 4,7 milioni per mettere in sicurezza le strade lucane #basilicata #giroditalia2026 #strade #stradelucane - facebook.com facebook

Mi dicono dalla Regione che i casi accertati non sono due, ma solo uno. x.com