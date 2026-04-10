La Regione Sicilia ha presentato una proposta di modifica all’accordo del 2023 con lo Stato, con l’obiettivo di aumentare il tasso di turn over al 125%. La misura mira a coprire i posti vacanti lasciati da circa 2.700 pensionamenti nel settore pubblico regionale. La variazione riguarda diversi dipartimenti e si inserisce in un piano più ampio di assunzioni per sostituire i pensionati.

La Giunta regionale ha varato una proposta formale per modificare l’accordo del 2023 con lo Stato, puntando a innalzare il tasso di turn over al 125% per colmare i vuoti d’organico nei vari dipartimenti. L’obiettivo è ottenere un incremento delle assunzioni rispetto ai soli pensionamenti previsti, garantendo così la continuità operativa della macchina amministrativa siciliana attraverso il reclutamento di centinaia di nuove figure professionali tra il 2026 e il 2028. Il documento, che porta la firma del segretario generale Tozzo, è stato trasmesso al ministero dell’Economia e alla Ragioneria generale dello Stato, coinvolgendo nel processo anche Gloria Giglio e Salvatrice Rizzo, rappresentanti della Funzione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: piano assunzioni per rimpiazzare 2.700 pensionati

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