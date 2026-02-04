Notifica ufficiale o truffa? In Sicilia c’è chi aiuta i pensionati a fare chiarezza

Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di pensionati che ricevono notifiche sospette, alcune delle quali si rivelano truffe. La digitalizzazione dei servizi pubblici ha portato più comodità, ma anche rischi. Molti anziani si trovano a dover capire se le comunicazioni sono autentiche o se si tratta di tentativi di raggiro. In Sicilia, alcune associazioni e volontari sono scesi in campo per aiutare i pensionati a fare chiarezza e a difendersi dalle frodi online.

I CAF UIL siciliani garantiscono numeri dedicati, personale d'esperienza e prossimità territoriale contro l'incertezza delle notifiche "Send" Negli ultimi anni la digitalizzazione dei servizi pubblici ha cambiato il modo di ricevere comunicazioni ufficiali, bollette e avvisi. Per questo motivo, in Sicilia, UIL Pensionati ha raccolto il disagio di tante persone che si sentono spaesate di fronte a portali, password e procedure online. Da qui, nasce il servizio di CAF UIL, che mette al centro semplicità, sicurezza e prossimità territoriale. UIL Pensionati Sicilia e Area Vasta si propone, dunque, come primo punto di contatto per chi riceve una comunicazione a valore legale e non sa bene come muoversi.

