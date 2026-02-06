La Russia e gli Stati Uniti si preparano a firmare un nuovo accordo sulle armi nucleari entro sei mesi. Dopo anni di negoziati, sembra che il vecchio trattato, il New Start, sia ormai arrivato alla fine. I due paesi stanno lavorando a un nuovo piano per limitare le loro capacità nucleari, sostituendo il vecchio accordo che scadrà nel prossimo futuro. La questione resta calda, e ora l’obiettivo è trovare un’intesa che possa durare nel tempo.

Sul New Start sembra essere calato definitivamente il sipario, mentre all’orizzonte si profila un nuovo trattato che andrà a prendere il suo posto. Il trattato internazionale sulla riduzione delle armi nucleari è infatti arrivato ieri alla sua scadenza ufficiale, senza che venisse fatta nessuna mossa concreta per un suo rinnovo (cosa che sarebbe stata complessa da fare a livello giuridico poiché, come ricordato a Formiche.net da Ludovica Castelli, il trattato prevedeva una sola possibile estensione di cinque anni, già effettuata nel 2021). Al contrario, in un post su Truth il presidente statunitense Donald Trump si è scagliato contro l’accordo, definendolo “un trattato mal negoziato dagli Stati Uniti, che è stato grossolanamente violato”, e suggerendo che al suo posto gli esperti statunitensi concepiscano “un nuovo, migliore e moderno trattato che possa durare a lungo in futuro”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nuovo accordo entro sei mesi. Il piano di Washington e Mosca per rimpiazzare il New Start

Approfondimenti su New Start

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su New Start

Argomenti discussi: Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro; Cantieri più sicuri, davvero: trasformare i quasi incidenti in prevenzione che funziona; Accordo UE?India: nuove opportunità per il Made in Italy e le PMI; Stop ai social per gli under 16 (forse anche in Italia): sei d’accordo?.

Nuovo accordo entro sei mesi. Il piano di Washington e Mosca per rimpiazzare il New StartDopo la scadenza del New Start, Stati Uniti e Russia optano per un accordo informale di sei mesi, così da evitare un vuoto nel controllo ... formiche.net

Nuovo accordo Ema e Fda su controlli farmaci. Europa ha già avvallato competenze Usa, loro hanno già dato ok a otto stati Ue. Italia compresaL’accordo, che aggiorna il precedente del 1998, consente di riconoscere gli esiti delle ispezioni reciproche e quindi di utilizzare meglio le competenze e le risorse utilizzate in questo senso. L'Ema ... quotidianosanita.it

Scade New START sul nucleare, #Trump: serve un nuovo trattato x.com

Scadenza trattato START tra USA e Russia amplificherà i rischi nucleari globali Il trattato sulla riduzione delle armi strategiche (New START) tra Stati Uniti e Russia è scaduto e decaduto il 5 febbraio. Dopo l'abrogazione del trattato INF del 2019, era questo l'un facebook