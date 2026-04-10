Il presidente della regione Sicilia ha annunciato un avanzo di oltre cinque miliardi di euro nel bilancio regionale. Ha dichiarato che la sfida principale sarà l’utilizzo di queste risorse e ha affermato che il centrodestra non rinuncerà a questa opportunità. La discussione si concentra sulla gestione dei fondi e sulle scelte politiche per il loro impiego futuro. La situazione economica della regione rimane sotto stretta osservazione.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene con decisione sul dibattito politico che sta animando Forza Italia e il centrodestra, a margine di un incontro presso la Camera di Commercio di Palermo, il Governatore ha affrontato i nodi caldi del momento: la gestione del partito, la sua possibile ricandidatura e lo stato di salute delle finanze regionali. In merito alle spinte interne per un’accelerazione del ricambio nel partito, Schifani — che riveste anche il ruolo di presidente del consiglio nazionale di FI — sceglie la via dell'equilibrio, richiamando la dottrina del Fondatore: "Silvio Berlusconi ha sempre parlato di rinnovamento senza, naturalmente, archiviare chi aveva speso il meglio di se stesso in Forza Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sicilia, l'equilibrio precario di Schifani: "Avanzo di oltre 5 miliardi, la sfida sarà spenderli e il centrodestra non perderà questa scommessa"

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