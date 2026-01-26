Schifani | In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi temiamo il crollo del turismo

Il presidente Schifani ha stimato in Sicilia danni superiori a 1,5 miliardi di euro a causa di eventi recenti, evidenziando un impatto significativo sul settore turistico. La valutazione si basa su una prima ricognizione, che purtroppo indica un incremento dei danni diretti e indiretti con il passare del tempo. Questa situazione preoccupa le prospettive di ripresa economica e il futuro del turismo nell’isola.

«Una prima ricognizione c'è e purtroppo si tende addirittura a superare il miliardo e mezzo di euro come danni diretti e indiretti, perché ogni giorno che passa naturalmente emergono danni non emergenti immediatamente. Quindi si tratta di danni non indifferenti». Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, parlando con i giornalisti prima di partecipare, assieme ai governatori di Calabria e Sardegna, al Consiglio dei ministri che delibererà lo stato d’emergenza per le regioni colpite nei giorni scorsi dal maltempo. «Si è trattato un evento straordinario - ha aggiunto -, un evento che ha messo in ginocchio una parte turistico-alberghiera prioritaria della Sicilia, la zona di Taormina, per cui temiamo anche il crollo delle strutture turistiche in un centro che ha brillato in Sicilia come Pil di attrazione turistico-alberghiera». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il maltempo che ha interessato la Sicilia ha causato danni stimati superiori a un miliardo di euro, con conseguenze significative per le comunità locali.

