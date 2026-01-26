Il Consiglio dei ministri valuta la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito Calabria, Sicilia e Sardegna dal 18 gennaio 2026. Secondo le autorità, i danni stimati superano i 1,5 miliardi di euro in Sicilia e 300 milioni in Calabria. La decisione mira a garantire interventi tempestivi e adeguati per la gestione delle emergenze e il supporto alle comunità colpite.

Il Consiglio dei ministri che si svolge nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Palazzo Chigi ha all’ordine del giorno la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a decorrere dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna. «Una prima ricognizione c’è e purtroppo si tende addirittura a superare il miliardo e mezzo di euro come danni diretti e indiretti, perché ogni giorno che passa naturalmente emergono danni non emergenti immediatamente. Quindi si tratta di danni non indifferenti». Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, parlando con i giornalisti prima di partecipare, assieme ai governatori di Calabria e Sardegna, al Consiglio dei ministri che delibererà lo stato d’emergenza per le regioni colpite nei giorni scorsi dal maltempo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Maltempo, Schifani: «In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi». Occhiuto: «Per la Calabria sono 300 milioni»

Il presidente Schifani ha stimato in Sicilia danni superiori a 1,5 miliardi di euro a causa di eventi recenti, evidenziando un impatto significativo sul settore turistico.

Negli ultimi tre giorni, il maltempo ha colpito duramente Sicilia e Sardegna, causando alluvioni e danni significativi.

