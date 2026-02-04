Niscemi Musumeci | Rischio frane in Sicilia è strutturale 9 comuni su 10 a rischio sotto mia presidenza usato 90,7% dei 540mln disponibili

Nello Musumeci mette in guardia sulla Sicilia: il rischio frane è strutturale, coinvolge nove comuni su dieci. Durante un’udienza al Senato, il governatore ha spiegato che sono stati usati oltre 490 milioni di euro sui 540 disponibili per mettere in sicurezza le zone più a rischio. Musumeci ha anche preso di mira le polemiche di questi giorni, definendole attacchi di “sciacalli” che criticano senza basi, e ha difeso con fermezza il suo operato alla guida della Regione.

Parlando all'informativa al Senato, Nello Musumeci ha criticato le polemiche di questi giorni avanzate da "sciacalli anche in giacca e cravatta", difendendo l'operato del suo mandato come presidente di Regione. Dalla Regione Sicilia disponibili 13 milioni per l'acquisto di una casa per gli sfollati.

