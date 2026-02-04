Allarme strutturale a San Filippo del Mela via Europa a rischio crollo | magazzini e famiglie sgomberate

La strada principale di San Filippo del Mela, via Europa, è stata chiusa ai residenti e alle attività commerciali. La decisione è arrivata dopo che sono emersi rischi di crollo, spingendo le autorità a sgomberare alcune case e magazzini lungo la via. La comunità si trova ora in ansia, mentre i tecnici lavorano per verificare la stabilità della zona.

San Filippo del Mela si sveglia con una preoccupazione concreta: una parte di via Europa è stata dichiarata off-limits. Il sindaco Pino Giovanni ha firmato un'ordinanza urgente che vieta l'accesso e la permanenza nelle abitazioni dal numero 32 al 86, a causa del rischio di un potenziale crollo.

