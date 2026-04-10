Sicilia rimborso Irpef fino al 60% per chi trasferisce la residenza dall’estero
In Sicilia, chi decide di trasferirsi dall’estero e di stabilire la propria residenza fiscale in un comune dell’isola può ricevere un rimborso dell’Irpef pari al 50 per cento. La misura si rivolge a coloro che cambiano residenza e stabiliscono il domicilio fiscale in Sicilia, offrendo un incentivo fiscale per chi si trasferisce dall’estero. La norma riguarda esclusivamente le persone che si spostano dall’estero verso i Comuni siciliani.
Rimborso dell’Irpef del 50 per cento per chi, dall’estero, sceglierà di trasferirsi in Sicilia, stabilendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell’Isola. È quanto prevede il decreto dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, approvato oggi dalla giunta regionale in attuazione di una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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