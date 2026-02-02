Droni aerei e sottomarini per recuperare i tratti della condotta del dissalatore di Porto Empedocle

Siciliacque ha iniziato a usare droni aerei e sottomarini per recuperare i pezzi della condotta del dissalatore di Porto Empedocle. Dal 23 gennaio, le apparecchiature cercano i tratti disancorati dal fondale a causa delle mareggiate e del passaggio del ciclone Harry. La zona è difficile da raggiungere, e le operazioni sono state avviate per mettere in sicurezza il tratto danneggiato e ripristinare il funzionamento dello scarico a mare.

Un intervento tempestivo e all’avanguardia: l'utilizzo dei droni ha permesso la sorveglianza del tratto di mare interessato e una ricerca accurata dei tratti che compongono la seconda condotta non ancora in esercizio. Le verifiche tecniche effettuate hanno al momento confermato che le tubazioni recuperate e messe in sicurezza risultano integre e pienamente riutilizzabili, escludendo qualsiasi dispersione di valore economico o funzionale. Non appena il mare lo consentirà verranno recuperati i restanti segmenti, la cui localizzazione è stata di fatto circoscritta. Il riposizionamento dell’intera condotta di prolungamento dello scarico a mare del dissalatore avverrà in condizioni di sicurezza e tutela ambientale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Le recenti mareggiate, intensificate dal passaggio del ciclone Harry, hanno causato danni alla condotta di scarico a mare del dissalatore di Porto Empedocle.

A Porto Empedocle, il dissalatore mobile installato nell’area ex Asi diventa un impianto fisso.

